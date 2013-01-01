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30 декабря / 23:33Рокский тоннель отмечает 30-летний юбилейЭто единственная магистраль, которая проложена между Россией и Южной Осетией. Это дорога, которая всегда…
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30 декабря / 23:00Сотрудники управления надзорной деятельности Северной Осетии, совместно с органами внутренних дел, провели профилактические рейдыВ преддверии Нового года в городе появляется множество стихийных торговых точек по продаже пиротехники.
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30 декабря / 22:20Воспитанники детских домов Северной Осетии получили квартиры по федеральной программеКвартиры сданы под ключ, но для воспитанников детских домов сделали исключение. Застройщик установил газовое…
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30 декабря / 21:31Глава республики Вячеслав Битаров вручил награды лучшим сотрудникам разных учреждений ВладикавказаИ сегодня же Вячеслав Битаров поздравил с наступающим Новым годом и предпринимателей республики. Он поблагодарил…
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30 декабря / 21:00Районную поликлинику в центре Дигоры планируют переместить в больницу на окраине городаМестным жителям такая перспектива не нравится. Первая причина – это транспорт, который ходит к пункту назначения…
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30 декабря / 13:16Компания «Твинго» подписала новый спонсорский контракт с Муратом ГассиевымНа сегодняшний день «Твинго» – единственный спонсор Мурата в Северной Осетии.
- В детской развивающей студии «Фæндиаг» во Владикавказе прошел новогодний праздник
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Культура. Итоги года
Каким был 2016 год в культурном пространстве Северной Осетии? Итоги уходящего года подводят гости программы…
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Под знаком огненного петуха
Наступающий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком огненного петуха. А что же это за птица? Каким…
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Пятница. Праздничный выпуск
Праздничный новогодний выпуск программы.
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Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!
ГТРК «Алания» продолжает традиционную новогоднюю акцию «Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!». В этом году в рамках медиапроекта «Сердце Алании»…
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.