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26 января / 10:07Специальная комиссия Правительства Северной Осетии и Общественной палаты проверила работу КБСПКомиссия прошла практически по всем отделениям КБСП. В больнице продолжается ремонт, поэтому иногда в палаты…
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25 января / 21:44Российский благотворительный фонд передал владикавказской школе №1 оргтехнику для инклюзивного образованияОна поможет детям аутистам лучше осваивать учебные программы. Сегодня это первая и единственная школа на юге…
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25 января / 18:31Чемпионскую экипировку Мурата Гассиева продали на благотворительном аукционе во ВладикавказеОрганизатором выступила ассоциация социально активного бизнеса республики «Сила единства». На продажу выставили…
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25 января / 17:48В Татьянин день в СОГУ открыли региональное отделение Ассоциации иностранных студентов РоссииСтуденты Северной Осетии отмечают Татьянин день. В СОГУ сегодня открыли региональное отделение Ассоциации…
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25 января / 17:04Представители коммунальных служб и судебные приставы провели рейд по неплательщикам во ВладикавказеОбещали – сделали. Проверяющие представители разных инстанций отправились в рейд. А стучали в квартиры и дома…
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24 января / 21:42В Северной Осетии открылся 14-й региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в науку»Конкурс направлен на выявление творчески способных и талантливых детей, приобщение их к научно-исследовательской…
- В Северной Осетии прошла всероссийская акция «Студенческий десант МВД»
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Доклад-послание Главы РСО-Алания
26 января в 11:00, Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров выступит с Докладом-посланием об…
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Культура. Вячеслав Вершинин
Народный артист России Вячеслав Вершинин в свой юбилей в гостях у программы «Культура».
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Пятница
Информационно-аналитическая программа Фатимы Сабановой.
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.