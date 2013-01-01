- 59,6697
- 63,7272
-
20 января / 22:46В Северной Осетии прошли практические занятия инженерно-саперного батальонаКак перебросить через реку военную технику, если рядом ни мостов, ни паромов? Как обнаружить и обезвредить…
-
20 января / 22:29Владикавказский филиал «Газпром Газораспределение» приостановил подачу газа в несколько домов в садоводческом товариществе «Учитель»Также в ходе межведомственного рейда были ликвидированы незаконные врезки в распределительную сеть. Ограничили тех…
-
20 января / 20:52В станице Архонской в Северной Осетии прошел день казачьей культурыТерскому войску исполнилось 440 лет. Перед началом праздника Владыка Леонид посетил новый храм станицы, там…
-
19 января / 22:16Народный артист России Вячеслав Вершинин отметил 75-летиеСотни сыгранных ролей, десятки театральных постановок. Он многолик, но при этом узнаваем каждым жителем…
-
19 января / 21:43В Южной Осетии отметили 25-летие референдума о независимостиЧетверть века назад 99% проголосовавших высказались за суверенитет республики. В Цхинвале прошло торжественное собрание.…
-
19 января / 21:09Таймураз Тускаев провел выездные совещания на строящихся объектах здравоохранения в Северной ОсетииВ ближайшие два года в Северной Осетии построят более 30 различных объектов, рассказал Таймураз Тускаев, это…
- В спорткомплексе «Динамо» во Владикавказе прошло республиканское первенство по боксу
- В литературной гостиной Владикавказа представили проект восстановления древнего Джулата
- Константин Бутаев будет режиссером-постановщиком художественного фильма «Имам Шамиль. Ахульго»
- Задержка зарплаты работникам казенных учреждений была связана с ошибкой в ПО казначейства
- Депутаты Парламента Северной Осетии одобрили законопроект о поддержке обладателей жилищной ипотеки
- Вячеслав Битаров провел встречу с директором Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным
- Православные христиане отметили Крещение Господне
- Православные готовятся отметить Крещение Господне
-
Пятница
Информационно-аналитическая программа Фатимы Сабановой.
-
Культура
Чтобы оживить любимую сказку не обязательно быть волшебником. Чудо может сотворить каждый. Рецепт прост –…
-
Саби æмæ Зондаби
Детская образовательная программа на осетинском языке.
-
Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!
ГТРК «Алания» продолжает традиционную новогоднюю акцию «Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!». В этом году в рамках медиапроекта «Сердце Алании»…
-
Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
-
«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.