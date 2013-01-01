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3 февраля / 22:57Во Владикавказе стартовал республиканский этап ГТОЕго участники – дети и молодежь в возрасте от 9 до 24 лет, всего 60 человек. В этом году формат фестиваля изменен.…
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3 февраля / 22:42Солистка московского ансамбля «Алания» Дина Бекоева выбрана лицом национального парка «Приэльбрусье»В мае она примет участие в танцевальном проекте на Эвересте. А перед этим она пройдет подготовку в Приэльбрусье…
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3 февраля / 22:31Глава села Дур-Дур Алан Цагаев спас 9-летнего школьника от взрыва ручной гранатыНастоящая трагедия едва не разыгралась в Дур-Дуре. В руках 9-летнего мальчика оказалась противопехотная граната…
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3 февраля / 22:12Владикавказский комитет ЖКХ окажет содействие в решении проблемы с ливневой канализацией в двух домах по Московской улицеЖильцы двух многоквартирных домов по улице Московской живут буквально на болоте. Вода, стекающая с крыш по трубам…
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3 февраля / 21:56Во Владикавказе установлена мемориальная доска заслуженному врачу Российской Федерации Эльбрусу КучиевуНа доме по адресу Томаева, 19, открыта мемориальная доска почетному гражданину Владикавказа, ветерану Великой…
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3 февраля / 21:20В 7-й поликлинике Владикавказа пройдет день онкодиагностики всех желающихОткрытый прием будет вестись 4 февраля с 9 до 16 часов. Выявляемость этой болезни на ранней стадии может служить…
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Культура
Выставка Ксении Соповой во Владикавказе, юбилей мэтра осетинской литературы Музафера Дзасохова и премьера первого…
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Пресс-клуб. Таймураз Тускаев
Гость «Пресс-клуба» – Председатель Правительства Республики Северная Осетия – Алания Тускаев Таймураз Русланович.
- РадиоТВ. Бексолтан Тулатов
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.