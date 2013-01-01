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16 января / 19:20В Северной Осетии стартовало первенство республики по боксуБолее 260 спортсменов разыграют медали первенства республики по боксу. Турнир проходит в спорткомплексе «Динамо».…
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16 января / 18:13Во Владикавказе прошел фестиваль детской анимации «Мультпроект – моя мечта»Анимационное кино показали дети. Сначала они создали героев своими руками, потом они ожили на большом экране…
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16 января / 16:51Программа по выходу из кризиса и дальнейшему развитию колхоза «Украина» будет утверждена в ближайшее времяКолхоз «Украина» должен работать дальше. Людям нужны рабочие места, а республике – рентабельные предприятия. Такое…
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13 января / 23:30Спортсмены и тренеры Северной Осетии получили наградыБолее двухсот человек были удостоены почетных званий, грамот, благодарственных писем.
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13 января / 23:11Ученые СОГУ разработали новый метод очистки сточных вод промышленных предприятийУченый СОГУ вместе с китайскими коллегами, можно сказать, провел ювелирную работу на наноуровне. Специалистом…
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13 января / 23:00Студенческий оркестр Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева выступил в республиканской ГосфилармонииНа сцену зала обновленной филармонии юные музыканты вышли впервые. Они исполнили произведения Моцарта, Марчелло…
- Обновленный состав центральной избирательной комиссии собрался на свое первое в этом году заседание
- Североосетинские агрофирмы рассчитывают за счет новых форм кредитования расширить производственную базу
- Карантин в учебных заведениях Северной Осетии продлеваться не будет
- День рождения газеты «Терские Ведомости» совпал с праздником День российской печати
- Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил журналистов Северной Осетии с Днем печати
- Во Владикавказе прошла встреча главы Северной Осетии с руководителем отделения Пенсионного фонда республики Сергеем Таболовым
- Темина Туаева представила новый документальный фильм «Аланы в Таврике»
- Парламентарии Северной Осетии поддержали поправки, которые позволят поднять зарплату педагогическим работникам
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Эрассик
Информационно-развлекательная программа для детей и подростков.
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Пульс. Эпидемия гриппа
В понедельник в Северной Осетии было объявлено о продлении карантина в детских садах и школах до 15 января.…
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Интервью. Татьяна Цидаева
Интервью с заместителем министра здравоохранения РСО-Алания Татьяной Цидаевой.
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Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!
ГТРК «Алания» продолжает традиционную новогоднюю акцию «Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!». В этом году в рамках медиапроекта «Сердце Алании»…
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.