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27 января / 23:36Владикавказский борец Ацамаз Санакоев стал серебряным призером красноярского турнира «Иван Ярыгин»В финале весовой категории до 74 кг он уступил Ахмеду Гаджимагомедову. Схватку пришлось прервать из-за…
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27 января / 23:20Талантливую девочку Николь Плиеву пригласили в администрацию ВладикавказаФиналистка шоу Первого канала «Лучше всех», покорившая зрителей знанием множества стихотворений, получила из рук…
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27 января / 23:0073 года назад была полностью снята блокада ЛенинградаСегодня день воинской славы России. 27 января – особая дата в истории Великой Отечественной войны.
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27 января / 22:28Прозаик, публицист Музафер Дзасохов отмечает свое 80-летиеМузафер Созырикоевич известен и как талантливый переводчик. Его стихи также переведены на многие языки мира. В…
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27 января / 22:25Председатель общественного движения «Иры Стыр Ныхас» Борис Басаев сложил свои полномочияТакое решение он принял по состоянию здоровья и сообщил об этом на координационном Совете. На пост председателя…
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27 января / 22:15На посту «Верхний Ларс» сотрудники таможни задержали 70 килограммов ювелирных изделийДрагоценности из серебра и золота под задним сидением автомобиля пытался ввезти гражданин России. В дальнейшем он…
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Пятница
Информационно-аналитическая программа Фатимы Сабановой.
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Культура
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января считается Всемирным днем «Битлз». В этом году памятную дату впервые…
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Доклад-послание Главы РСО-Алания
26 января в 11:00, Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров выступил с Докладом-посланием об…
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.