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1 февраля / 21:19Действующий глава Южной Осетии выдвинут в качестве кандидата на предстоящие президентские выборыДействующий глава Южной Осетии выдвинут в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы. В заседании…
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1 февраля / 19:27«Радио России. Алания» во Владикавказе перешло на новую частоту вещания«Радио России. Алания» с сегодняшнего дня во Владикавказе вещает на новой частоте – 90 МГц. До этого передача…
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1 февраля / 18:15Жильцы дома на улице Ватутина во Владикавказе не могут решить проблему со старой канализациейШестиэтажный дом на улице Ватутина иногда остается без воды. Перекрывает кран сосед снизу. Не от вредности, а от…
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1 февраля / 17:34Программа субсидирования помогла предприятиям Северной Осетии в развитии производстваРозы не завяли, пошли в рост, приносят 4 миллиона в год в республиканскую казну, а значит – получат дополнительную…
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1 февраля / 16:40Медицина катастроф будет круглосуточно дежурить на автодороге «Владикавказ – Алагир»Пост экстренной медицинской помощи будет располагаться в районе Майрамадага. Об этом на заседании правительства…
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1 февраля / 14:53Водитель автомобиля оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД в Северной ОсетииИнспекторы остановили автомобиль, который двигался по Московскому шоссе. Правоохоранители обнаружили в салоне…
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Пресс-клуб. Таймураз Тускаев
Гость «Пресс-клуба» – Председатель Правительства Республики Северная Осетия – Алания Тускаев Таймураз Русланович.
- РадиоТВ. Бексолтан Тулатов
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Интервью. Александр Тотоонов
Интервью с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместителем председателя комитета Совета Федерации…
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Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
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«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.