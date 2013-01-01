-
9 января / 20:00Жители Алагира превратили одну из улиц в новогодний световой городокСказочный городок оживает в Алагире в новогодние праздники. По вечерам улица Дзержинского становится центром…
-
9 января / 18:32В Русском академическом театре им. Вахтангова во Владикавказе прошла традиционная Архиерейская рождественская елкаПраздник организован Владикавказской и Аланской епархией для детей из многодетных и малообеспеченных семей…
-
9 января / 17:20Команды КВН «Добрые люди» из Дагестана и владикавказские «Джитърита» победили в финале республиканской лигиВеселые и находчивые встретились в финале республиканской лиги КВН «Алания», всего четыре команды. Шутили…
-
9 января / 16:40Малые и средние предприятия Северной Осетии получили господдержкуСубсидии из федерального бюджета распределили путем конкурса. На финансовую помощь рассчитывали 44 участника. По…
-
9 января / 15:57Правозащитники из Голландии убедились, что в Северной Осетии есть все условия для достойного воспитания детей Альбины БоговойВячеслав Битаров встретился с представителями Совета по правам и защите детей Нидерландов. Они обсудили…
-
31 декабря / 22:15Поздравление Молодежного Парламента РСО-АланияДепутаты Молодежного Парламента Северной Осетии поздравляют с Новым годом.
- Рокский тоннель отмечает 30-летний юбилей
- Сотрудники управления надзорной деятельности Северной Осетии, совместно с органами внутренних дел, провели профилактические рейды
- Воспитанники детских домов Северной Осетии получили квартиры по федеральной программе
- Глава республики Вячеслав Битаров вручил награды лучшим сотрудникам разных учреждений Владикавказа
- Районную поликлинику в центре Дигоры планируют переместить в больницу на окраине города
- Компания «Твинго» подписала новый спонсорский контракт с Муратом Гассиевым
- В детской развивающей студии «Фæндиаг» во Владикавказе прошел новогодний праздник
- В канун Нового года исполнились мечты воспитанников детского дома «Хуры тын»
-
Культура. Итоги года
Каким был 2016 год в культурном пространстве Северной Осетии? Итоги уходящего года подводят гости программы…
-
Под знаком огненного петуха
Наступающий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком огненного петуха. А что же это за птица? Каким…
-
Пятница. Праздничный выпуск
Праздничный новогодний выпуск программы.
-
Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!
ГТРК «Алания» продолжает традиционную новогоднюю акцию «Чудо – это просто! Стань Дедом Морозом!». В этом году в рамках медиапроекта «Сердце Алании»…
-
Нæхи Къоста
К 157-летию основоположника осетинской литературы, поэта, прозаика и художника Коста Левановича Хетагурова.
-
«Ирон фæндыр» – зæрдæмæ фæндаг
Смотрите новый проект ГТРК "Алания" к 110-летию со дня смерти великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова.